كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فتح تحقيق في الحريق الهائل بمخازن شركة أمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس إطفاء ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، جيم توبولسكي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي شب في مخازن شركة "أمازون" المملوكة للملياردير المعروف جيف بيزوس.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لحريق يلتهم مخازن شركة أمازون.

وأكدت الشركة، أن المبنى جديد ولديه أحدث وسائل الحماية من الحرائق، كما أنها تمكنت من إجلاء جميع الموظفين بأمان من المبنى.

وكشفت أن المبنى المحترق يديره Kuehne وNagel، وهى شركة تابعة لجهة خارجية تساعد أمازون فى شحن سلع كبيرة جدًا للعملاء.