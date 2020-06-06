كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، تسمية جو بايدن، مرشحا رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت "العربية" في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
وقال جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع تويتر إن "القيم الأساسية لهذه الأمة، ومكانتنا في العالم، وديمقراطيتنا ذاتها، وكل ما جعل أمريكا "أمريكا" على المحك… لهذا أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة".