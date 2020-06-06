دمج اختياريّ بالبلاد بينَ طريقتَي تعليم؛ من المدارس وعن بُعد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، "ستُشجع" عودةَ التعلم عن بُعد في المدارس الإعدادية والثانوية في البلاد، بدءًا من الأسبوع المقبل، في أي مدرسة أو سلطة محلية تقرر ذلك.

وأوضح الموقع أن الخطوةَ ستدمج بين طريقتَي التعلّم عن بُعد وبين التعلم الاعتيادي الذي يُتيح تواجد بعض الطلاب في المؤسسات التي يتعلّمون فيها.

وقال الموقع إن مدير المنطقة الجنوبية في الوزارة، رام زهافي، قد بعث برسالة لرؤساء مؤسسات التعليم فوق الابتدائي، يوم الجمعة، ذكر فيها أنه بدءًا من يوم الأحد "سيتم دمج التعلم بين الطلاب الذين يحضرون للمؤسسات التعليمية، وبين تعليم الطلاب الذين يدرسون من المنازل".

ولفت زهافي إلى أن الخطوة ستتماشى مع قدرات المؤسسات التعليمية المعنية.

وذكر "واللا" أنه سيتوجب "على جميع المعلمين الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة، ومواصلة التدريس من هناك"، وفق المبادئ التوجيهية لهذه الطريقة.

وأشار إلى أنها "المرة الأولى التي توافق فيها وزارة التربية والتعليم على توجّهٍ كهذا، فيما كان هذه القرار يُتخذ من قِبل مدراء المدارس والسلطات المحلية".

Advertisements

يُذكر أن 92 مؤسسة تعليمية بينها مدارس ورياض أطفال، في جميع أنحاء البلاد، قد تم إغلاقها للاشتباه في تفشي الفيروس فيها، فيما تم تأكيد إصابةِ أكثر من 304 أشخاص بينهم طلاب، وأعضاء هيئات تعليمية، كما تم عزل ما مجموعه 13702 آخرين، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ويُشار إلى أنه أصيب 121 شخصًا بفيروس كورونا في البلاد، الخميس، في أعلى عدد إصابة يومي منذ أكثر من شهر، بحسب المعطيات المُحدّثة لوزارة الصحّة الإسرائيليّة. وهو ثالث يوم خلال الأسبوع الماضي الذي يسجّل فيه إصابة أكثر من 100 شخص.

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 2245، بعدما انخفض في 27 أيار/مايو الماضي إلى أقلّ من 2000 مصاب.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 15026، بينما وصل عدد المصابين الكلّي إلى 17562.

بينما أجري 14139 فحصًا، الخميس، وهو أعلى عدد فحوصات منذ أكثر من شهر، كذلك. وأعلنت وزارة الصحّة عن افتتاح مختبر جديد لفحص عيّنات كورونا، التي تستهدف فحص 10 آلاف عيّنة يوميًا لاحقًا. ويخضع 23 من المرضى لأجهزة تنفّس صناعيّة.