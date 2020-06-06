شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الانتهاء من مشروعات الصرف العالقة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن مشروعات الصرف الصحى العالقة فى بعض القرى بمحافظة المنيا والتى بدأ العمل فى بعضها منذ أكثر من خمس سنوات، مما يتسبب فى معاناة حقيقة للمواطنين، فى الوقت الذى يحظى ملف الرعاية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل الدولة، مما يستوجب ضرورة أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات الهامة التى لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم وأيا من القطاعات الحيوية والخدمية، وفي حال تحسين مستوى الخدمة المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى سينعكس ذلك الأمر على صحة المواطنين وعلى الموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة، ولهذا لابد من وضع ملف الصرف الصحى فى الاهتمام.

وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى العالقة فى المحافظة، على أن يتم تحديد الأولويات فى العمل وفقا لدرجة الخطوة والاحتياجات الشديدة للمواطنين، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك العالقة بالفعل، على أن يتم الالتزام بالتنفيذ وفقا لما هو معلن فى الجدول الزمنى.

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الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طالب بإعداد حصر شامل بجميع المشروعات المتوقفة، وخطة الوزارة لاستئناف العمل فيها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وضرورة أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى وفى التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات فى مختلف المحافظات لما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.