شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 6 اتفاقيات دولية بجلسة البرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، التي ستنعقد يومي الأحد والاثنين، عدد 6 اتفاقيات دولية، وتتمثل هذه الاتفاقيات في الآتي:

1) قرار رئيس الجمهورية رقم (119) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية *والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية* بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.

2) قرار رئيس الجمهورية رقم (121) لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا *بشأن تقديم الحكومة الكورية المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري" الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.

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3) قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

4) قرار رئيس الجمهورية رقم (144) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.

5) قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية، والذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

6) قرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.