شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتخفيض باقات الانترنت مع اقتراب موعد إجراء امتحان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، مطالبتها لوزارة الاتصالات بتخفيض أسعار باقات الإنترنت الشخصي والمنزلي للطلبة؛ لاعتمادهم عليه فى الدراسة وبالأخص طلبة الثانوية العامة والجامعات .

وأضافت هجرس، أن طلاب المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الإنترنت والاعتماد عليه فى المراجعة النهائية وأيضا استبدال آلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية بالجامعات بإعداد وتقديم الأبحاث العلمية، معتبرة أن ذلك يشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسرة المصرية، فضلًا عما تعانيه الأُسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.

وأشارت "هجرس" إلى أنها تلقت شكاوى عدة من أولياء الأمور من ارتفاع استخدام الانترنت والمطالبة بتخفيض أسعار باقاته لحين انتهاء الامتحانات والمراجعات الحالية للطلبة من المدارس والجامعات،موضحة أنها تطالب بأن يكون ذلك على الأقل خلال شهرى يونيو ويوليو لحين انتهاء الامتحانات .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.