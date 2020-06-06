كورونا في 24 ساعة| 1348 إصابة جديدة في مصر.. ونجاح تجربة "بلازما المتعافين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 40 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 402 من المصابين بفيروس "كورونا" خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا المستجد" ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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