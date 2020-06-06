فيديو- حريق في مبنى تابع لشركة أمازون بولاية كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع حريق في مستوع يتبع شركة أمازون في منطقة ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وسارع رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق. وأظهر مقطع مصور أعمدة دخان كثيف يخرج من المستودع.
ونقلت شبكة سي إن إن عن كارل بيكر، متحدث باسم ريدلاندز، إنه تم إجلاء نحو 100 من موظفي الشركة العملاقة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
كما نقلت الشبكة الإخبارية عن جيم توبولسكي، رئيس إطفاء ريدلاندز، إن المبنى لديه أحدث أساليب الوقاية من الحرائق، مشيرا إلى البدء في تحقيق في كيفية إندلاع الحريق.
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