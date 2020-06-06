عملاق تركي يرغب في التعاقد معه.. حارس “الأسود” يغادر إشبيلية نهاية الموسم

عبر مسؤولو فريق فنربخشة التركي عن رغبتهم في الاستفادة من خدمات حارس المنتخب الوطني وفريق إشبيلية الاسباني ياسين بونو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت صحيفة “ديسيمباركي” الاسباني أن بونو، المعار من فريق خيرونا لإشبيلية، سيغادر الفريق الأندلسي مع متم الموسم الجاري.

وشدد المصدر ذاته على كون مدرب فريق إشبيلية لم يقتنع بمردود حارس “الأسود” وأنه يتجه نحو الاستغناء عنه وعدم مناقشة التوقيع له مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن مقام بونو بعاصمة الأندلس لن يدوم طويلا بحكم أن الفريق لا يسعى إلى الاحتفاظ به مستقبلا، مبرزا أن هناك احتمالية انتقاله إلى الدوري التركي بعدما عبر مسؤولو فنربخشة عن الرغبة في الاستفادة من خدماته.