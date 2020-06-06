الجيش الفرنسي يعلن قتل زعيم قاعدة "المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال

السبت 6 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، أن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، بشمال مالي.

وقالت بارلي في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه، خلال عملية في شمال مالي“.