حكومة الوفاق في ليبيا تسيطر على طرابلس ومحيطها

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية اليوم الجمعة إنها سيطرت بشكل كامل على طرابلس.

وبهذا التقدم بسطت حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية لها سيطرتها على معظم أنحاء شمال غرب ليبيا.

وبدأت الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية في عقد محادثات بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا على الرغم من عدم الالتزام باتفاقات هدنة سابقة.

والمكاسب التي حققتها حكومة الوفاق الوطني الليبي قد ترسخ الانقسام الفعلي في ليبيا بين مناطق خاضعة للحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب.

وساعد الدعم العسكري التركي، من خلال ضربات بطائرات مسيرة ودفاعات جوية وإمداد بمقاتلين سوريين متحالفين مع أنقرة، حكومة الوفاق على تحقيق نجاحاتها الأخيرة. وتعتبر تركيا أن ليبيا شديدة

الأهمية في حماية مصالحها بشرق البحر المتوسط.

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وقالت واشنطن في الأسبوع الماضي إن موسكو أرسلت طائرات حربية إلى قاعدة الجفرة التي يسيطر عليها الجيش الليبي، رغم نفيه ونفي روسيا ذلك.

وتقول الأمم المتحدة إن الأسلحة والمقاتلين يتدفقون على ليبيا على الرغم من حظر على السلاح، مما ينذر بتصعيد أكثر شراسة.

وقالت غرفة عمليات حكومة الوفاق الوطني في بيان إن قواتها سيطرت على ترهونة بعد دخولها من أربع جهات.

وقال عبد السلام أحمد وهو من سكان ترهونة إن قوات حكومة الوفاق دخلت المدينة.

وقال مسؤول تركي "تتحرك قوات الحكومة الليبية سريعا على نحو منظم وباستخدام طائرات مسيرة مسلحة. قد يكون هناك حل على الطاولة ".