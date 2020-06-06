دول مجموعة الـ20 تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المزيد

تعهدت دول مجموعة العشرين، السبت، بتقديم أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة.



وقال البيان" إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية"

توفي 396 ألفاً و681 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 6 ملايين و801 ألف و914 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 3 ملايين و308 آلاف و381 مصاب على الأقل من هذه الحالات.