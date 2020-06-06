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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الفرنسي يعلن قتل زعيم قاعدة "المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، أن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، بشمال مالي.
وقالت بارلي في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه، خلال عملية في شمال مالي“.
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