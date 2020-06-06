​​من واشنطن إلى هافانا..إمارات الخير تمد يدها لأمريكا وأوروبا لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

لم تترك المساعدات الطبية الإماراتية إلى صقع من أصقاع العالم إلا أغاثت الفرق الطبية به لمساعدة الفرق الطبية به لمجابهة كورونا، وجاء على رأسها قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى.

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الولايات المتحدة:

قدمت الإمارات العديد من أشكال المساعدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة التي تتصدر قائمة الدول المصابة بكورونا، حيث أعادت دولة الإمارات بالإشتراك مع الاتحاد للطيران وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة على إعادة 25 مواطنا أمريكيا إلى بلادهم لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وصبتهم رسالة دعم وتضامن من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نقلها يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو..

وسجلت سفارة دولة الإمارات في واشنطن نفسها من أوائل المتبرعين للمركز الوطني لطب الأطفال، الذي أطلق أول موقع اختبار للأطفال والمرضى الصغار المصابين بفيروس كورونا المستجد في واشنطن.

وساهمت أبو ظبي في الدعم الخيري للمطبخ المركزي العالمي للشيف خوسيه أندريس، الذي يوزع 50 ألف وجبة طازجة على المجتمعات المحتاجة..