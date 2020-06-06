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مقتل جندي تركي وجرح اثنين في إدلب السورية   

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل جندي تركي، الجمعة، في منطقة إدلب بشمال سوريا بعد تعرّض سيّارة إسعاف مدرّعة لهجوم، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وجرح جنديّان آخران في الهجوم، بحسب البيان، الذي أضاف أنّ الجيش التركي ردّ على أهداف محدّدة، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

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وأدّى هجوم لقوّات النظام السوري بدعم روسيّ على إدلب، آخر معقل للمعارضة في البلاد، إلى مقتل مئات المدنيّين منذ كانون الأول/ديسمبر، وإلى نزوح ما يقرب من مليون شخص.

وفي 6 آذار/مارس، دخل اتّفاق لوقف النار في إدلب حيّز التنفيذ، بعدما تمّ التوصّل إليه بين تركيا وروسيا.

وأواخر الشهر الماضي، قُتل جندي تركي بعبوة ناسفة خلال تسيير دوريّة على طريق "إم فور" في إدلب.

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