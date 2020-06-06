رسميا .. بلاي بوي تنتصر على ترامب والبيت الأبيض

قضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض خالف القانون عندما ألغى اعتماد صحفي بعد جدال مهين بينه ومؤيد للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال مناسبة عامة.
وأيد قرار المحكمة، حكم محكمة أدنى منع معاقبة الصحفي برايان كاريم الذي يغطي فعاليات البيت الأبيض لمجلة "بلاي بوي".
وقالت المحكمة، إن "من المرجح أن إبطال تصريح دخول كاريم لمدة شهر انتهك حقوقه المقررة بمقتضى الدستور الأمريكي".
وأضافت: "سلطة البيت الأبيض اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين غير المنضبطين، لكن القانون يطالبها بتنبيه الصحفي إلى ضبط سلوكه، وكاريم لم يتلق مثل هذا التحذير قبل منعه من الدخول".
وأخطرت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاتي جريشام الصحفي كاريم بمنعه من الدخول بعد أن تبادل الإهانات مع سيباستيان جوركا وهو مذيع برنامج حواري خلال مناسبة عامة في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في يوليو عام 2019.
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