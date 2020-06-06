شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار جنيه لتنفيذ خطة التنمية لعام 20 /21 بمحافظة المنيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة التنمية لعام 20 /21 الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، والظروف المعيشية الملائمة التى تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية فى أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة، وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا.

وفيما يلى نستعرض الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، وعلى وجه التحديد تلك الموجة لمحافظة المنيا خلال خطة التنمية، وتوجيه استثمارات بقيمة مالية تصل إلى 3.7 مليار جنيه، استحوذ قطاع النقل والتخزين والصرف الصحى على المراكز الأولى من إجمالى الاستثمارات بالمحافظة.

ففى الخدمات التعليمية:

· إحلال وتجديد مدارس تعليم فنى وثانوى عام وإنشاء وتجهيز فصول تجريبى لغات متميز.

· إنشاء مبنى الخدمات الطلابية وقاعات وصالات الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية داخل الحرم.

· مشروع المعاهد الفنية بمدينة المنيا الجديدة.

الخدمات الصحة:

· إنشاء وتجهيز مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

· إنشاء مبنى ملحق للعمليات بالمستشفى الجامعى الجديد.

· إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد.

· استكمال إنشاء وتجهيز وتطوير المستشفيات بالمحافظة.

الزراعة والرى:

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· استكمال طريق ىالمساقى على الترع وأعمالها الكهربائية.

· إنشاء وإحلال وتجديد منشآت صناعية وتأهيل الترع والمجارى الرئيسية.

· إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 4200 فدان وتأهيل وتعميق المصارف العامة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.

النقل والتخزين:

· استكمال كوبرى سمالوط على النيل، وإنشاء كوبرى للسيارات أعلى السكة الحديد بملوى.

· رصف طرق بمغاغة وديرمواس وسمالوط وملوى وابو قرقاص وبنى مزار.