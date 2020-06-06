الوادي الجديد تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت الجمعة 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 84، تعافى أكثر من ثلثهم، وتوفي 9 منهم.

وشدد المحافظ،على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية لتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنزل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

ولفت إلى تعافي 38 مصابا بكورونا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 330 مواطنا.

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من ناحية أخري، قرر محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة برئاسة حنان مجدي، نائب المحافظ وعضوية مسئولي الرقابة الإدارية والأمن ومديرية الصحة والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بالمحافظة، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق لمتابعة العمل بالمستشفيات المتخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا.

وشدد الزملوط، على ضرورة المتابعة اليومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

كما عقد لقاءَ عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات بمراكز المحافظة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات والأدوية اللازمة وانتظام العمل والاطمئنان على الحالات التي تتلقى العلاج بها.