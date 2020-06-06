السيطرة على حريق بمطعم في أوسيم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا في أحد المطاعم بمركز أوسيم، شمال المحافظة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصعد أدخنة من مطعم بمنطقة البراجيل. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وتبين نشوب الحريق داخل المطبخ الخاص بإعداد الطعام. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.

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