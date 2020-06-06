محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حركة تنقلات محدودة لضباط "النظام" بمديرية أمن الجيزة، استهدفت ضخ دماء جديدة قبل شهرين من الحركة السنوية لجهاز الشرطة. الحركة شملت تعيين العميد هشام الطماوي مأمورا لقسم شرطة ثالث أكتوبر خلفا للعقيد طارق صلاح الذي تولى منصب مفتش فرقة الشمال. وجاء في الحركة -حسب مصدر أمني مسؤول- نقل نائب مأمور قسم الدقي إلى قسم الجيزة، ونقل نائب مأمور قسم الجيزة إلى ديوان عام المديرية إضافة إلى عدد من الضباط برتبة ملازم أول ونقيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد هشام الطماوي مأمورا لقسم ثالث أكتوبر.. والعقيد "صلاح" مفتشا للشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.