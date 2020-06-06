إيجابية 34 حالة مصابة بكورونا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:



أظهرت نتائج المسحات، إيجابية إصابة 34 حالة بفيروس كورونا من بين الذين خضعوا للفحص داخل مستشفيات السويس المخصصة لعلاج مصابي كورونا.

وارتفع بذلك عدد الإصابات إلى 433 حالة داخل السويس، بينهم 287 مصابًا يتلقون العلاج في أقسام العزل بالمستشفيات وفي العزل المنزلي، أما عدد المتعافين فبلغ 89 حالة.

بينما سجلت صحة السويس حالتي وفاة لمسنين اثنين، عانيا من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 23 في السويس.