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إيجابية 34 حالة مصابة بكورونا في السويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:


أظهرت نتائج المسحات، إيجابية إصابة 34 حالة بفيروس من بين الذين خضعوا للفحص داخل مستشفيات السويس المخصصة لعلاج مصابي كورونا.

وارتفع بذلك عدد الإصابات إلى 433 حالة داخل السويس، بينهم 287 مصابًا يتلقون العلاج في أقسام العزل بالمستشفيات وفي العزل المنزلي، أما عدد المتعافين فبلغ 89 حالة.

بينما سجلت صحة السويس حالتي وفاة لمسنين اثنين، عانيا من أمراض مزمنة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 23 في السويس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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