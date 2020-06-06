رصدت أمريكا مكافأة ماليّة للتبليغ عنه، مقتل معتز الجبوري القيادي بـ"داعش" في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مؤخرا، مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى بـ"حجي تيسير" الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق، ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أصدره "بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات الإرهابي الخطير، وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، إستهدفه طيران التحالف الدولي في محافظة دير الزور السورية، وفق معلومات إستخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الجبوري "كان لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل، ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

ويعتبر معتز الجبوري، وهو من قرية الشيخ أحمد بقضاء الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي وتولى منصب وزير التصنيع في التنظيم قبل توليه منصب والي العراق.

والجبوري كان أحد القيادات البارزة في صفوف تنظيم التوحيد والجهاد، ومن ثم القاعدة الإرهابي قبل إنضمامه لداعش، وهو من عائلة لها سجل حافل في تنظيمي القاعدة وداعش.

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فعمه نعمة عبد نايف الجبوري المكنى بـ"أبي فاطمة الجبوري"، كان مسؤول تنظيم داعش في محافظة كركوك، وقتل في غارة جوية للتحالف الدولي إستنادا لمعلومات إستخباراتية عراقية.

وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، هشام الهاشمي في تغريدة على صفحته في "تويتر" إلى "مقتل معتز نومان الجبوري، عضو اللجنة المفوضة في داعش والمشرف على ولاية العراق، بمعلومات إستخبارية عراقية. والعملية نفذها التحالف بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحافظة دير الزور السورية دون أي تأكيد رسمي من التحالف الدولي وقسد عن هوية المقتول".

ووفق "العين الإخبارية"، فإن معتز الجبوري يعتبر أحد قيادات داعش المقربين من زعيم التنظيم الجديد أمير محمد عبد الرحمن المولى المكنى بـ"أبي عبدالله القرشي" أو "الحاج عبد الله"، وهو عراقي من مدينة تلعفر بمحافظة نينوى شمال العراق.

وعمل الجبوري إلى جانب مناصبه العديدة في التنظيم، مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة كخبير في المتفجرات وضمن الدائرة الأمنية المقربة من زعيم التنظيم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في أوت 2019 عن رصد مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.