أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أنها لا تعتزم "على الإطلاق" الترشح لولاية خامسة على رأس المستشارية رغم شعبيتها الكبيرة.
وفي برنامج "ماذا الآن، يا سيدة ميركل ؟" الذي بثته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF" أمس، الخميس 4 جوان 2020، قالت ميركل ردا على سؤال ما تفكر فيه بشأن ترشحها لفترة تالية من أجل العمل على التغلب على وباء كورونا: "كلا، كلا حقيقة"، مبينة أن رفضها لهذا "راسخ تماما".
وتتمتع المستشارة البالغة 65 عاما بشعبية ليس لها مثيل في ألمانيا، إذ أكد 71 بالمائة من الألمان أنهم راضون عن أدائها، وذلك في إستطلاع أجرته القناة الأولى العامة (ARD) ونشر الخميس أيضا. وتصاعدت شعبيتها في وقت عانت ألمانيا بدرجة أقل نسبيا في أزمة فيروس كورونا مقارنة بدول أوروبية أخرى مجاورة.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وآخرون قد رددوا مؤخرا تكهنات بشأن إمكانية ترشح ميركل لولاية خامسة.
ومن المقرر أن ينتخب الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل، زعيما جديدا في أواخر 2020 سيصبح بالتالي المرشح المفترض لخلافتها على رأس المستشارية في الانتخابات الاتحادية في خريف العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحظى برضاء أكثر من 70 بالمائة من الشعب الألماني، ميركل تنفي نيّتها الترشّح لولايةٍ خامسة كمستشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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