الوفاق الليبية: أعيان مدينة سرت عرضوا تسليمها وسط انسحاب قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن أعيان مدينة سرت عرضوا تسليم المدينة لقوات الوفاق، تزامنا مع انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفقًا لروسيااليوم.
وأكدت قيادة عملية "بركان الغضب" عبر صفحتها في "فيسبوك" رصد "حركة ذعر و هروب كبيرة" لقوات "الجيش الوطني الليبي" منمدينة سرت.
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إطلاق عملية "البلد الآن" الهادفة إلى "فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم".
وأضافت أن العملية "تستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق المحررة من قبل قوات عملية بركان الغضب".
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