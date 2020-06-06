الكمامات مهمة أم لا؟.. "توجيه نهائي" من منظمة الصحة العالمية

بعدما قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات لدرء خطر كورونا، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية مهمة، الجمعة، بشأن ارتداء تلك الكمامات، والنوع الأفضل منها.
ووفقً لسكاي نيوز، نشرت منظمة الصحة العالمية، تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه، المصنوعة من القماش في الأماكن العامة، للمساعدة في الحد منانتشار وباء كوفيد-19.
وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه، ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية "الكمامات وحدها لن تحميكم من كوفيد-19".
وقالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة في مقابلة مع رويترز "ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية".
وأضافت: "توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا.. أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.
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