وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا بأنه هدية "غير جيدة" من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة فيروس كورونا منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضا أصابها ضرر شديد، هذههدية سيئة جدا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين"؟
وواصل الرئيس الأمريكي توجيه أسئلته: "لماذا خرج الفيروس إلى أوروبا والعالم والولايات المتحدة، ولم ينتشر في الصين.. الصينيون
وسبق أن هاجم ترامب بشدة منظمة الصحة العالمية، بل وأوقف الدعم الأمريكي، لها على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع الصين وعدم تحذير العالم من الفيروس الفتاك.
وترفض الصين اتهامات ترامب، ونفت مرارا أي مسؤولية لها بشأن انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لماذا انتشر كورونا في ووهان فقط ثم العالم بأسره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.