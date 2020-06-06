المغرب يسجل تراجعا طفيفا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة، تسجيل 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8071 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن عددالحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقرعدد الوفيات عند 208 حالات، وتسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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