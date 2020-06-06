البنتاجون يستكمل سحب جنوده من محيط واشنطن

أعلن مصدر أمريكي أن وزارة الدفاع، ستعيد ما تبقى من الجنود المنتشرين في محيط العاصمة واشنطن، وعددهم 900 فرد إلى ثكناتهم، وذلك بعد إرسالهم إلى هناك للتصدي لاضطرابات محتملة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اتخذ قرارا بذلك مضيفا أن الجنود سيعودون إلى فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، وفورت درام في نيويورك.
وأمس أعاد البنتاغون 700 عسكري من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى فورت براغ بسبب وصول عدد كاف، من قوات الحرس الوطني إلى المنطقة.
وتشهد العاصمة الأمريكية وعدة مدن أمريكية أخرى، احتجاجات منذ أسبوع بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة في مدينة منيابوليس.
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