كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الإمارات تكسر الأرقام القياسية في إغاثة العالم للتصدي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



*الإمارات

وفرت الإمارات فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لأكبر قدر من السكان، وسجلت أرقامًا استثنائية على المستوى العالمي مقارنة بعدد سكانها، وقد أجرت أكثر من مليوني فحص حتى الآن، ووفرت اختبارات مجانية لمن تظهر عليهم الأعراض في جميع أنحاء البلاد، والإدارة النموذجية لسلسلة التوريد في الدولة مكنتها من المحافظة على مخزونها من المادة التي تصنع منها الكمامات، والتي تستخدم في الصناعات النفطية ويتم إنتاجها في الإمارات. *الإماراتوفرت الإمارات فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لأكبر قدر من السكان، وسجلت أرقامًا استثنائية على المستوى العالمي مقارنة بعدد سكانها، وقد أجرت أكثر من مليوني فحص حتى الآن، ووفرت اختبارات مجانية لمن تظهر عليهم الأعراض في جميع أنحاء البلاد، والإدارة النموذجية لسلسلة التوريد في الدولة مكنتها من المحافظة على مخزونها من المادة التي تصنع منها الكمامات، والتي تستخدم في الصناعات النفطية ويتم إنتاجها في الإمارات. *الوطن العربي

قدمت أبو ظبي خدمات طبية للدول العربية الفقيرة للوقوف في وجه كورونا، حيث أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 18 طنا من المستلزمات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، تخدم 18 ألف عامل بالمجال الطبي، كما أرسلت 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة، تخدم 7 ألاف عامل بالمجال الطبي، كما أرسلت 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية صوماليلاند.

بلغت حجم مساعدات دولة الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 63 دولة، وإجمالي هذه المساعدات حتى الآن 714 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة 714 ألف شخص من العاملين في الرعاية الطبية.

وفي القرن الإفريقي أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 27 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طنا من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وسلمت شركة موانئ دبي شحنات طبية إلى أجهزة تنفس اصطناعي وتجهيزات طبية وكميات كبيرة من مستلزمات الوقاية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين في الخطوط الأولى وغيرهم من موظفي خدمات الطوارئ.

وعلاوة على كل ذلك قفازات الوقاية والكمامات وواقيات الوجه والملابس الطبية، وكميات كبيرة من الأدوية الحيوية المستخدمة في علاج الأعراض المصاحبة للفيروس، وللحد من مضاعفاته بالنسبة للمصابين، وتضمنت الشحنات أيضًا 5000 جهاز اختبار سريع لفيروس كورونا، والتي تسلمتها "اللجنة الوطنية للتأهب والوقاية من "كوفيد-19" في أرض الصومال وذلك عبر المركز اللوجستي الحديث في "موانئ دبي العالمية – بربرة".

Advertisements



وعلى الجانب الآسيوي للوطن العربي أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، تخدم 6 ألاف عامل بالمجال الطبي، وأرسلت مساعدات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحتوي على 102 طن من الإمدادات الطبية، تخدم 102 ألف عامل بالمجال الطبي.

*مراكز الوباء في آسيا

ساهمت الإمارات في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 6 يحملون الجنسية الإيرانية مع عائلاتهم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصا من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي.

*إيران

أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةإلى إيران، بالإضافة إلى 5 خبراء من المنظمة إلى إيران؛ لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و100 ألف شخص آخر، في 17 من الشهر ذاته كثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية.

*الدول الإسلامية في أسيا

ولم تغفل الإمارات الدول الإسللامية في آسيا، حيث أرسلت دولة الإمارات معدات وإمدادات طبية إلى كوالالمبور في إطار مكافحة فيروس كورونا، شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص، أرسلت طائرة تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية، دفعة أولى من الإمدادات الطبية المهمة إلى باكستان وفي 5 من الشهر ذاته، وصلت الدفعة الثانية المقدمة من دولة الإمارات والمكونة من 11 طنا.

*شرق وجنوب إفريقيا

تبرعت دولة الإمارات بـ13 طنا من الإمدادات الطبية لحكومة سيشل، وتلتها بطائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا، كما أرسلت طائرة مساعدات تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ثم طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي في 6 مايو الجاري.

*الغرب الإفريقي

أرسلت دولة الإمارات مساعدات إلى عدد من دول الغرب الإفريقي في 10 يوم مايو الماضي، أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، في 10 مايو الجاري، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، طائرة مساعدات تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا.



*أوروبا

وشملت المساعدات الإماراتية عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا التي أرسلت لها طائرة تحمل 13 طنا تحتوي على مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى روما، وفي 29 مارس، وـ20 طنا من المعدات الطبية إلى بلغراد، وتضمنت التبرعات 13.750 بدلة واقية، و15 ألف زي للكادر الطبي، و500 ألف قفاز، و30 ألف واق للأحذية، و20 ألف قناع، و6 آلاف مطهر، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قبرص، لها بـ13 طنا من الإمدادات الطبية لليونان في 26 مارس الماضي، دولة الإمارات 13 طنا من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا.



كما أرسلت مساعدات تحتوي على 6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية، وحولت معرض إكسبو المملوك لها إلى مستشفى ميداني.

