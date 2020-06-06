كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "البنتاجون": سنستكمل سحب الجنود من محيط واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها ستعيد ما تبقى من الجنود المنتشرين في محيط العاصمة واشنطن، وعددهم 900 فرد إلى ثكناتهم، وذلك بعد إرسالهم إلى هناك للتصدي لاضطرابات محتملة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اتخذ قرارا بذلك مضيفا أن الجنود سيعودون إلى فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، وفورت درام في نيويورك.
وأمس أعاد البنتاجون 700 عسكري من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى فورت براغ بسبب وصول عدد كاف، من قوات الحرس الوطني إلى المنطقة.
وتشهد العاصمة الأمريكية وعدة مدن أمريكية أخرى، احتجاجات منذ أسبوع بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة في مدينة منيابوليس.
ووجهت عمدة واشنطن، مورييل بوزير، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية.
ويذكر أن دعت عمدة واشنطن الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، إلى الانسحاب من العاصمة.
قالت بوزير في حديثها للصحفيين اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".
وكانت بوزير أعلنت الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.
وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.
ومنذ ذلك الحين يشارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض ومقر الكونجرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر مئات عناصر الشرطة المحلي والفدرالية وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة خاصة قرب المقر الرئاسي.
وأعلنت عمدة واشنطن، تمديد نظام حظر التجوال في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.