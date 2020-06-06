مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب خلال عملية شمال مالي

وكتبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على "تويتر": "في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبد الملك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".

ووصفت الوزيرة العملية بأنها "نجاح باهر" وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشهد مالي اضطرابات منذ أن دفعت انتفاضة عام 2012 جنود متمردين إلى الإطاحة بالرئيس. وأدى فراغ السلطة إلى تمرد متطرف، فقادت فرنسا حرباً أطاحت بالإرهابيين من السلطة في عام 2013.

ولا يزال المتمردون نشطين في مالي، وقد انتقلت الجماعات المتطرفة المنتسبة لتنظيمي القاعدة وداعش من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر سكاناً منذ عام 2015، مما أثار العداء والعنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.