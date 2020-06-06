الانصات إلى الخطبة عن بعد.. عودة صلاة الجمعة في الأزهر دون مصلين

أقام الجامع الأزهر في مصر، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة، منذ تعليقها في 21 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت الصلاة، من دون حضور مصلين من عامة الناس، إذ أداها في الجامع الأزهر فقط أئمة المسجد، والعاملون فيه، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، لم يُمنع المصريون من متابعة خطبة الجمعة، والانصات إليها، إذ تم بثها على شاشات التلفاز، وحسابات الأزهر، في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت.