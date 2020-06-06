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أوغني لـ” اليوم 24″: البطولة الوطنية يجب أن تستفيد من تجربتي ألمانيا وإسبانيا لمواجهة تداعيات “كورونا”

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محمد الشرع 0 تبليغ

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أوغني لـ” اليوم 24″: البطولة الوطنية يجب أن تستفيد من تجربتي ألمانيا وإسبانيا لمواجهة تداعيات “” – اليوم 24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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