شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 20555 إصابة و 1035 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 صباحًا, 6 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 20,555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1,035 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,862,656 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 108,064 حالة وفاة.

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