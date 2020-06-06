شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلغي خطط لفرض حظر على شركات الطيران الصينية والان نبدء بالتفاصيل
وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستظل تفرض بعض القيود على الرحلات الجوية الصينية.
ويأتي هذا الخلاف وسط تصاعد التوترات بين العملاقين الاقتصاديين. وفي الأسابيع الأخيرة ، تفاقم الخلاف بين البلدين على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وسياسات الصين في هونج كونج.
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