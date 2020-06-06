معدل البطالة في أمريكا يتراجع الشهر الماضي وترامب يهنئ نفسه

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أيار/مايو الماضي تراجع إلى 3.13 في المئة، وهو عكس توقعات وول ستريت بزيادة مستمرة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19(.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 1.2 مليون ليصل إلى 21 مليون، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وقفزت البورصة الأمريكية في الأنباء حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لأكثر من نقطتين بالمئة.

وترجع الكثير من مكاسب الوظائف إلى استدعاء الأشخاص للعمل ولكن ارتفع عدد الأشخاص الذين يبدو أنهم خسروا وظائفهم بشكل دائم .

وقال مكتب الإحصاءات إن التوظيف ارتفع "بشدة" في مجالات الضيافة والبناء والتعليم والخدمات الصحية وتجارة التجزئة. وتراجع التوظيف الحكومي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير "مذهل" للوظائف الأمريكية، ثم أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً حول ذلك.

وكتب ترامب في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو أيار "حقاً تقرير وظائف كبير. قد أحسن الرئيس ترامب صنعاً".



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