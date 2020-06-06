شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر" صحة البرلمان" للمستشفيات الخاصة: "إحنا مش فى مرحلة جنى أرباح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رسالة لبعض أصحاب المستشفيات الخاصة رافضى تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا:" تضافر الجهود مطلوب للخروج الآمن من هذه الأزمة، ومنذ الإعلان عن الجائحة وهناك جهودا قوية تُبذل من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والقطاع الطبي الخاص من المؤسسات الداعمة للدولة فى ظروفها، ومن المستحيل أن تتنصل عن مسئوليتها تجاه الدولة، ومن يريد أن يتربح فى الأزمات هذه المرحلة ليست لجنى الأرباح ولكننا فى مرحلة حرجة وجنى الأرباح فى الأزمات بمثابة خيانة للوطن".

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة بشأن علاج مصابى فيروس كورونا فى القطاع الخاص مدروسة جيدا، وتم وضعها من قبل مجموعة من الأطباء المختصين، وهذا يعنى أنها تتضمن تحقيق هامش ربح، ولهذا يجب على القطاع الخاص بالكامل الالتزام بهذه الضوابط فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد بل العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفشى فيروس كورونا فى العالم يتطلب تضافر كافة الجهود، ومنذ بدء الأزمة يوجد تضافر الجهود من مختلف المؤسسات، ولابد أن تكتمل هذه الخطوات من خلال تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية فى مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، وفيما يخص بعض المنسحبين من تقديم الخدمة لابد أن تكون هناك وقفة جادة معهم.