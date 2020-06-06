شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو الوفا يعقد جلسة صلح بين شباب قريتين بـ"دشنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، على التدخل لإنهاء خلاف بين شباب قريتى (الحراجية والهرامسة)، وانتهت محاولاته بعقد جلسة صلح، اليوم الجمعة، حضرها أعدادا غفيرة من أهالى القريتين.

وأوضح النائب حسن فايز أبو الوفا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه كان يرتدى الكمامة أثناء جلسة الصلح، وهو ما أظهرته الصور بالفعل، لكن نفس الصور أظهرت أيضا عشرات وربما المئات من أهالى القريتين يجلسون إلى جوار بعضهم دون أى مراعاة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار النائب البرلمانى أنه يعلم جيدا أن هذا التجمع يُشكل خطورة على البعض، خاصة من لم يلتزموا بالإجراءات والتدابير الاحترازية، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن ترك الخلاف بين شباب القريتين لفترة أكبر كان سيكون له عواقبه الوخيمة، مشيرا إلى أن الخرف اندلع منذ ما يقرب من أسبوع تقريبا نشبت خلاله العديد من المشاجرات بين شباب القريتين نتج عنها إصابة البعض.

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وأضاف أبو الوفا، ان أهالى القريتين حرصوا على تعقيم وتطهير الأماكن التى تمت فيها فى القريتين.



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