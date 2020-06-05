أمن طنجة يوقف 8 أشخاص ويحجز في حوزتهم كميات من المعسل ونرجيلات في عمليتين منفصلتين

تمكنت مصالح أمن طنجة، اليوم الجمعة، بتعاون مع السلطة المحلية، من توقيف 8 أشخاص في عمليتين منفصلتين، وحجزت في حوزتهم 28 نرجيلة، و9 كيلوغرامات من مادة المعسل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية الأولى قادتها مصالح الدائرة الأمنية الثانية، بتعاون مع السلطة المحلية، حيث أوقفت 7 اشخاص بأحد المقاهي بوسط المدينة وهم بصدد استهلاك ” الشيشة ” و خرق الحجر الصحي و تهديد السلامة الصحية للخطر.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن العملية الثانية، قادتها مصالح الدائرة الأمنية الخامسة، إذ تمكنت من توقيف سائق سيارة نفعية تم إخضاعها للتفتيش، وتبين أنها تحمل في صندوقها الخلفي أكياسا لمادة المعسل المهربة.

وتم وضع المعنيين رهن تدبير الحراسة النظرية لخرقهم مقتضيات الحجر الصحي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.