طنجة.. الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا ستجرى في القاعات المغطاة ومدرجات كلية الحقوق والثانويات

من المنتظر أن تستقبل القاعات المغطاة، ومدرجات كلية الحقوق، وثانويات طنجة، المترشحين لاجتياز امتحانات الدورة العادية للثانية باكالوريا ما بين 3 و8 يوليوز المقبل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن القاعات المغطاة، زياتن، والمرس، ودرادب، ستستقبل حوالي 250 مترشحا، ومترشحة في كل قاعة، فيما سيتم توزيع باقي التلاميذ على 3 مدرجات تابعة لكلية الحقوق، وثانويات طنجة.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قد قال إن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

كما قررت وزارة أمزازي إجراء الامتحانات الوطنية لعام 2020، يومي 3 و4 يوليوز المقبل بالنسبة إلى قطب الآداب والعلوم الإنسانية، والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 من الشهر نفسه بالنسبة إلى القطب العلمي، والتقني، وكذا البكالوريا المهنية، إذ ستقتصر، حصريا، على الدروس، التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.