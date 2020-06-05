طائرة عسكرية أمريكية تهبط غرب ليبيا

الجمعة 5 يونيو 2020

صورة أرشيفية

كشف موقع إيطالي، اليوم الجمعة، عن هبوط طائرة عسكرية أمريكية في ليبيا .

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وقال موقع ”Italian Military Radar“ المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، إنه بعد أن تم تتبع طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 هبطت في ليبيا ليل الأربعاء، تم، اليوم، تتبع طائرة أخرى من طراز USAF Boeing C-17A (Reg. 10-0215 ​​callign RCH147) غادرت من رامشتاين في ألمانيا متجهة إلى غرب ليبيا.

وقال الموقع، في تقرير بعنوان ”هبوط جديد للقوات الجوية الأمريكية في ليبيا“، إنه تم تتبع الطائرة حتى دخولها المجال الجوي الليبي عندما اختفت من جميع مواقع التتبع في الساعة (17:24)، لافتًا إلى أنه عندما فقدت الإشارة، كانت الطائرة قد بدأت بالفعل في الهبوط.

وتثير هذه الرحلات الجوية ”العسكرية“ الأمريكية، وما تحتويه من شحنات، تساؤلات حول الهدف منها، في ظل استمرار غموض الموقف الأمريكي من مجريات الأحداث في ليبيا وميله لدعم أو على الأقل غض النظر عن التدخل التركي فيها.