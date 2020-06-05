شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في «بلاد المغرب» بعملية في مالي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:35 مساءً, 5 يونيو 2020 م المناطق - وكالات أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة إن زعيم تنظيم القاعدة في «بلاد المغرب» قتل في عملية في شمال مالي، ويدعى عبدالملك دروكدال المكني بـ«أبومصعب عبدالودود».

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