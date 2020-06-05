شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» يسحب جنوده من واشنطن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المسؤول، أن وزير الدفاع مارك إسبر اتخذ قرارا بذلك مضيفا أن الجنود سيعودن إلى فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.
وأوضح المسؤول أن قرار إعادتهم اتخذ بسبب وصول عدد كاف من قوات الحرس الوطني إلى المدينة.
وكان البنتاجون أمر أمس الخميس، زهاء 700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا بالعودة إلى فورت براج.
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