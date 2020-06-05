شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسرب روسيا.. السفير البريطاني باليمن يحذر من كارثة بيئية والان نبدء بالتفاصيل
حذر السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، من كارثة بيئية حال تسرب النفط على الناقلة "صافر" في اليمن إلى البحر الأحمر، وطالب الحوثيين بالسماح للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.
وقال عبر "تويتر": "تسبب تسريب 20 ألف طن من الوقود بأضرار بيئية هائلة في سيبيريا - روسيا.. تحتوي الناقلة صافر في اليمن على ما يقارب 150،000 طنا من النفط الخام الذي سيدمر البحر الأحمر وساحله إذا تسرب. على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان".
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