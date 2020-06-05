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مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 40 حالة وفاة و 1348 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، بخروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8158 حالة.

وأوضح "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 31115 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1166 حالة وفاة.

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