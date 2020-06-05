شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، بخروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8158 حالة.
وأوضح "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 31115 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1166 حالة وفاة.
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