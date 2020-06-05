تمديد حظر التجوال الشامل في ذي قار لمدة اسبوع

اعلنت خلية الازمة في ذي قار، الجمعة، عن تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة لمدة اسبوع. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تمديد تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة لمدة اسبوع اعتبارا من فجر يوم غد السبت". واضافت انه "تقرر ايضا اغلاق جميع الطرق الخارجية والداخلية".

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