بالجدول.. تعرف على الموقف الوبائي لكورونا بالشرق الاوسط بضمنها العراق

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن احصائية بشأن فايروس كورونا في الشرق الاوسط بينها العراق. وتظهر الاحصائية ادناه عدد الاصابات والوفيات وحالات الشفاء من الفايروس في منطقة الشرق الاوسط لغاية اليوم الجمعة:

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