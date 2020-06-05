الصين والهند تتفقان على حل خلاف حدودي "سلميا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الجمعة، أن الهند والصين اتفقتا على حل نزاع مرتبط بحدودهما المشتركة في منطقة لاداخ، عبر القنوات الدبلوماسية.

وصدر البيان، قبل يوم من اجتماع مقرر لقادة عسكريين من البلدين قرب الموقع المتنازع عليه على الحدود في محاولة لإيجاد طريقة لخفض التصعيد.

وقال مسؤولون هنود إن الجانبين سيركزان في البداية على أن يقوم الجيشان بسحب القوات والمعدات الإضافية التي تم نشرها في المنطقة.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مسؤولين كبارا من البلدين عقدوا محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة واتفقا على ضرورة حل "الخلافات من خلال الحوار السلمي".

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وفي بكين، قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية للصحفيين إن الوضع العام في مناطق الحدود بين الصين والهند "هادئ وتحت السيطرة" في الوقت الحالي.

وقال المتحدث وفق بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت إن اتصالات عن قرب جارية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية مضيفا أن الجانبين يعملان "لحل القضايا القائمة بشكل ملائم".

وتدور عدة نزاعات جغرافية بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، تسبب في حرب خاطفة بين البلدين عام 1962.

وتدور عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كلم، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

