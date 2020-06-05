"تمديد حظر الأسلحة على إيران".. واشنطن تسلم موسكو مسودة القرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.



وأعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.



وقالت كرافت، في تصريحات صحيفة: "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15. لكن، تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين".

وأضافت: "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران".

وتابعت أنه "من الضروري جدا ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة".

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وينتهي مفعول الحظر بناء على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان الحظر الممتد لخمسة أعوام حلاّ وسطا توصلت له إدارة الرئيس باراك أوباما وروسيا والصين اللتان أرادتا رفعه بمجرد توقيع الاتفاق.

لكن الرئيس دونالد ترامب انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي اعتبره "أسوأ صفقة على الإطلاق".

وعبرت موسكو سابقا عن معارضتها تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، مع سعي شركات روسية لعقد صفقات هامة حال انتهائه.

وكانت إيران حذّرت من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق حول برنامجها النووي.

