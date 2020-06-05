البنتاجون يسحب آخر جنوده بواشنطن عقب احتجاجات فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى واشنطن العاصمة، للتصدي للاحتجاجات على خلفية مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على العودة لقواعدهم.



وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن "وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر".

وأشار إلى أن الجنود سيعودون إلى "فورت براج" في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

يأتي هذا بعدما طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، الرئيس دونالد ترامب بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية "غير العادية" من المدينة.

وقالت باوزر، في رسالة إلى ترامب، إن "نشر أفراد ومعدات إنفاذ القانون الفيدرالية يُلهب حماس المتظاهرين ويزيد المشكلات بشكل عام، فهم يحتجون بشكل سلمي على التغيير وإصلاح العنصرية التي تقتل الأمريكيين ذو البشرة السمراء".

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وأضافت باوزر أن "عدم وجود معلومات تعريفية عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زاد من ارتباكها وقلقها".

وكان ترامب هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بنشر الجيش الأمريكي، لإنهاء "أعمال الشغب والخروج على القانون" في جميع أنحاء البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، بعد تواصل الاحتجاجات في المدينة خلال الليل على مدى أيام.

يأتي ذلك بعد انتشار وحدات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني، بالبيت الأبيض تحسبًا لتصاعد الاحتجاجات.

وتم نشر الحرس الوطني في 24 ولاية، من قبل الحكام، ولكن إلى حد كبير في دور احتياطي. وتم فرض حظر التجول في مدن بولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن ومناطق حضرية أخرى.